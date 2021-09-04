В Феодосии обезвредили фугасную авиационную бомбу

В Феодосии обезвреживание взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым. Сотрудники ФСБ в Крыму выявили подпольную мастерскую оружия

Третьего сентября 2021 года в ГО Феодосия, Южный причал, в воде на удалении 800-900 метров от берега на глубине 12 метров, пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России был обнаружен, идентифицирован и обезврежен один взрывоопасный предмет – фугасная авиационная бомба (ФАБ-50). Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.