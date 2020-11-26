В Феодосии пьяная женщина подожгла кафе

В Феодосии задержали 37-летнюю женщину, которая подозревается в поджоге кафе, передает пресс-служба МВД по РК.

Женщина с двухлетним ребенком погибли в результате поджога в Крыму По данным правоохранителей, несколько лет назад между подозреваемой и персоналом заведения произошел конфликт.

«Гостей не устраивало обслуживание. Произошла ссора и компания покинула кафе. Спустя несколько лет, проходя мимо этого же заведения ночью, женщина вспомнила старые обиды. Находясь в нетрезвом состоянии, гражданка решила поджечь кафе», — отмечается в сообщении.