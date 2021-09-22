В Феодосии пройдет благотворительный «Бал у Айвазовского»

В Феодосии 25 сентября состоится благотворительный «Бал у Айвазовского». Мероприятие приурочено к 110-летию Всероссийской благотворительной акции милосердия «Белый цветок».

В рамках мероприятия пройдёт благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей. Каждый желающий может представить на продажу свой именной лот: предмет искусства, личные вещи и т.д. Участие в аукционе можно принять как лично, так и онлайн.

На вечер приглашены видные деятели Республики Крым и Российской Федерации, а также представители бизнеса с целью укрепления деловых и культурных отношений и осуществления благотворительной миссии поддержки детей Крыма.