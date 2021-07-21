В Феодосии произошел пожар, в результате которого пострадали два человека

В результате пожара, который произошел накануне ночью в Феодосии пострадали два человека, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Севастополе мужчина напал с ножом на пожарных и отправился в психбольницу Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Старшинова. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из опасной зоны людей.

«Отделением газодымозащитной службы проведена разведка помещений, в ходе которой спасен один человек, из опасной зоны эвакуированы 16 человек. Всего в результате происшествия пострадали два человека, погибших нет», — уточнили в сообщении.