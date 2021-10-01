В Феодосии прошел взрослый благотворительный «Бал у Айвазовского»

В Феодосии прошел благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей «Бал у Айвазовского». Об этом «АиФ-Крым» сообщила руководитель благотворительного фонда «Будем милосердны» Нонна Бахарева.

В Феодосии пройдет благотворительный «Бал у Айвазовского» Напомним, что благодаря инициативе руководителя Межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елене Аксёновой, в Республике Крым ежегодно проходят дни благотворительности и милосердия «Белый Цветок», возрождающие традицию сбора средств нуждающимся, установленную в России более ста лет назад Государем Николаем II.

«Цель сегодняшнего мероприятия — собрать деньги и разделить их в равных долях на постройку «Крымского детского хосписа», под опекой которого находятся сорок пять детей с неизлечимыми заболеваниями, и на акцию «Срочный билет», которую осуществляет фонд «Будем милосердны», — уточнила Бахарева.