В Феодосии турист упал со стены Генуэзской крепости

В Феодосии 34-летний мужчина упал со стены Генуэзской крепости в Феодосии, высота которой около четырех метров, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Крымчанин забил до смерти человека сразу после освобождения из колонии Инцидент произошел в воскресенье вечером. Самостоятельно мужчина передвигаться не мог, на помощь выехали спасатели.

Пострадавшему была оказана первая помощь, а затем мужчину эвакуировали в безопасное место и передали сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в Феодосийскую городскую больницу.