В Феодосии восстанавливают памятник Котляревскому

В Феодосии специалисты приварили саблю на поврежденном ранее памятнике генералу Котляревскому, передает пресс-служба горадминистрации.

В Форосском парке открыли памятник Александру Терлецкому «Саблю приварили в течение выходных. Восстановлением памятника занималась специализированная организация. Но это не окончательный вариант, ещё будут проводиться работы по шлифовке места повреждения», – уточнили в ведомстве.

В сообщении заверили, что изначальный облик памятника будет восстановлен в ближайшие дни.