В Феодосии задержали двоих юношей по подозрению в совершении кражи

В Феодосии полицейские задержали двух молодых людей по подозрению в совершении кражи, передает пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники Росгвардии задержали вора в Симферополе Злоумышленники — 19-летний и 16-летний молодые люди — вскрыли автомат по продаже питьевой воды и украли выручку. Кража произошла в ночью с 15 на 16 ноября.

«В полицию заявил собственник автомата, который обнаружил взломанное устройство и отсутствие в нем денег в сумме 3000 рублей. Изучив видеоматериалы камер наружного наблюдения, оперативники установили возможных подозреваемых в совершении преступления. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали молодого человека, который в магазине пытался расплатиться большим количеством монет, одежда парня была такой же, как у злоумышленника на видео», — уточнили в сообщении.