В Феодосии задержали подозреваемого в краже винограда с частных полей

Фото: скриншот оперативного видео

Сотрудники ГИБДД задержали жителя Феодосии, подозреваемого в краже винограда с полей местного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Поздним вечером в районе посёлка городского типа Щебетовка правоохранители остановили автомобиль ВАЗ. За рулём был 41-летний местный житель. При осмотре автомобиля, полицейские обнаружили в салоне и багажнике 25 мешков с виноградом. Объяснить откуда у него такой объём ягод мужчина не смог.

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу, которая установила, что злоумышленник пытался украсть с полей, принадлежащих местному винно-коньячному заводу, около 900 килограммов винограда. Как пояснил злоумышленник, похищенное он планировал использовать для кустарного изготовления вина.

Отделом дознания ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по статье «кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Пока на мужчину была оформлена подписка о невыезде.