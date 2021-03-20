В фондах Музея героической обороны и освобождения Севастополя – уникальное пополнение

Коллекция сектора Великой Отечественной войны Музея героической обороны и освобождения Севастополя пополнилась новыми уникальными документами. Это личный архив семьи лётчика Юрия Адольфовича Владимирского, который служил в Военно-воздушных силах Черноморского Флота, в период Великой Отечественной войны защищал Севастополь и освобождал Крым.

ИРИНА АГИШЕВА, завсектором Великой Отечественной войны Музея героической обороны и освобождения Севастополя: «Он погиб 23 января 1944 года. Не вернулся с боевого задания в районе Керчи. Единственная строчка, которая рассказывала нам об этом человеке, — строчка из карточки в картотеке погибших. Есть его имя и в первом томе «Книги памяти» города-героя Севастополя. Но там тоже всего несколько строк».

Недавно по завещанию дочери Юрия Владимирского Людмилы, которая жила в Москве, весь семейный архив, связанный с жизнью её отца, героически погибшего в возрасте 30 лет, был передан в Музей героической обороны и освобождения Севастополя.

ИРИНА АГИШЕВА, завсектором Великой Отечественной войны Музея героической обороны и освобождения Севастополя: «Вот из этого раскрылась не только его жизнь, но и жизнь всей его очень интересной семьи. Здесь около двухсот писем, начиная с 1925 года, с его детства, и заканчивая послевоенными годами, уже письмами его матери и его жены. В письмах даже есть свидетельство о землетрясении 1927 года здесь, в Крыму, поскольку в это время Юрий был в пионерском лагере».

В переданном Музею архиве – два семейных альбома, которые содержат не только фотографии, но и газетные вырезки, изображения самолётов, на которых осуществлял вылеты Юрий Владимирский. Отдельного внимания достойны сохранившиеся личные вещи героя-лётчика. Среди них – часы с дарственной надписью, произведённые на заводе имени Кирова, которые до сих пор находятся в рабочем состоянии.

ИРИНА АГИШЕВА, завсектором Великой Отечественной войны Музея героической обороны и освобождения Севастополя: «Мне кажется, что именно такие дары в музей и должны быть, потому что в истории этой семьи – вся история страны. И история севастопольской авиации. Частью Севастополя, частью Крыма, то есть, как в зеркале, в истории этой семьи раскрывается история всей страны».