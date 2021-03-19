В Форосе откроют бюст героя обороны Севастополя Терлецкого

В Форосе 28 мая, в День пограничника откроют бюст героя севастопольской обороны Александра Терлецкого. К изготовлению скульптуры приступил автор из Татарстана Махмут Гасимов. Об этом «Независимому телевидению Севастополя» сообщила Марина Рикмен – руководитель форосской инициативной группы по увековечиванию памяти Александра Терлецкого.

МАРИНА РИКМЕН, жительница посёлка Форос: «Сейчас совместно с архитектором Махмутом Гасимовым и консультантом Бакуниным Германом делается модель этого бюста. И когда общественность и комитет по установке бюста примет этот проект, тогда он будет выполнен из мрамора и установлен на том месте, где было захоронение».

Командир Форосской погранзаставы Александр Терлецкий в ноябре 1941 на Байдарском перевале более суток с двадцатью бойцами сдерживал немецкий моторизованный авангард, рвущийся к Севастополю. Уже будучи комиссаром Балаклавского партизанского отряда молодой лейтенант попал в руки фашистов и 25 марта 1942 года, после зверских истязаний в селе Скеля (ныне Родниковое)принял смерть на виселице со словами «Живи, Севастополь!» Был захоронен на окраине села, затем перезахоронен в Форосском парке, рядом с погранзаставой.

МАРИНА РИКМЕН, жительница посёлка Форос: «28 мая, в День пограничника планируется торжественное открытие бюста Терлецкого на месте захоронения 1963 года, которое выбирала его жена Екатерина Павловна Терлецкая».

Напомним: в 2003 году по указанию украинского олигарха Пинчука останки героя обороны Севастополя были без всяких почестей перенесены на другую территорию парка. В 2019 году поисковики обнаружили в старом захоронении небрежно брошенные, забытые в спешке части останков. В 2020-м они были торжественно, с соблюдением воинского ритуала дозахоронены в новую могилу.

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Финансирует все работы по изготовлению и установке мраморного бюста Александра Терлецкого на месте прежнего захоронения предприятие «Татинвестгражданпроект». Также 25 марта в селе Родниковом на месте казни героя откроется памятный знак.