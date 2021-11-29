В ФСКР Севастополя признали использование перфоратора при реставрации дома-ОКН

Реставрацию дома-объекта культурного наследия при помощи строительного перфоратора подтвердили в Фонде содействия капитальному ремонту Севастополя. Объекту по адресу Большая Морская, 24 решили «придать исторический вид» при помощи инструмента, не регламентированного в проекте. Далее, приводим цитату:

«При проведении работ по расчистке фасадов подрядной организацией… …был применен перфоратор на низких оборотах для очистки участков поля стены от цементных домастиковок на фасаде, которые не поддавались расчистке методами, предусмотренными научно-проектной документацией».

Примечательно, что ранее представитель подрядчика – компании «ПСК-Норматив» Всеволод Шаров заявлял, что рустовая поверхность камня инструментально обрабатывалась «троянкой».

Однако использование и этого инструмента проектом не предусмотрено.

Отметим, что в разговоре с севастопольским реставратором Анатолием Тумановым директор ФСКР Дмитрий Шпагин, в принципе, оправдывал работу перфоратора на стенах дома-памятника.

«- Как можно в проекте предусмотреть «бей зубилом по камню», который охраняется государством?

— Есть такой способ реставрации, восстановления.

— Бить зубилом по камню?

— Если положено бить зубилом по камню – значит надо бить зубилом по камню».

Сейчас ФСКР официально подтвердил редакции «НТС», что на объекте был применён перфоратор. В связи с этим телеканал направил информационный запрос: кто конкретно принял решение об использовании перфоратора на объекте культурного наследия в обход регламента проекта, и согласовывались ли данные работы с Севнаследием.

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