В ФССП напомнили, как можно обратиться к судебным приставам

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Управление ФССП России по Севастополю напоминает, что подать обращение и узнать информацию о находящихся на исполнении производствах в отношении физического и юридического лица, можно с помощью Единого портала государственных услуг (ЕПГУ).

На сегодняшний день Федеральная служба судебных приставов оказывает в электронной форме следующие государственные услуги:

— «Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица».

Для получения услуги необходимо выбрать в Каталоге услуг раздел «Безопасность и правопорядок» категорию «Судебная задолженность» и далее заказать услугу «Предоставление информации о ходе исполнительного производства (онлайн)». В случае наличия находящихся на исполнении исполнительных производств в отношении заявителя, пользователю будет представлен их перечень. Произвести оплату на ЕПГУ возможно с помощью банковских карт или распечатать квитанцию для оплаты в кредитной организации.

— «Подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству».

Для получения этой услуги необходимо выбрать в Каталоге услуг раздел «Органы власти» — «ФССП России» и заказать услугу «Подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству». Срок предоставления услуги — зависит от типа заявления и жизненной ситуации. Обращение может подать как сторона ИП, так и доверенное лицо (по доверенности) или законный представитель (родитель, опекун, попечитель, усыновитель).

Ответ по вашему обращению будет в Личном кабинете Госуслуг в разделе «Мои заявления» — История.

При нажатии кнопки «Получить услугу» в ФССП по территориальности автоматически направляется запрос, содержащий данные, указанные в личном кабинете заявителя каждого зарегистрированного гражданина.

Всем заинтересованным гражданам о порядке предоставления услуг можно ознакомиться на официальном сайте ФССП России в разделе «Обращения», где также размещена подробная инструкция по получению данных услуг.