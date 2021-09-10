В Гагаринском районе Севастополя построят поликлинику за 756 млн рублей

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В Севастополе началось проектирование поликлиники на улице Молодых Строителей. Контракт на проектные и строительные работы размещен в системе госзакупок.

Стоимость работ составляет 755,9 млн рублей, из них 14,6 млн составляет стоимость проектных и изыскательских работ. Контракт будет выполняться в два этапа – проектирование продлится до июля 2022 года, строительные работы – до декабря 2025 года.

Приложение к госконтракту с графиком выполнения работ

Подрядчик – ООО «Теплостройсервис», эта организация построила уже несколько социальных объектов в Севастополе. Сейчас компания ведет работы на таких объектах, как поликлиника на 320 посещений в микрорайоне Казачья бухта (на месте демонтированного недостроя) и стадион «Горняк» в Балаклаве (после того, как не справились два предыдущих подрядчика).

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Кроме того, этот же подрядчик получил контракт на строительство врачебной амбулатории на 100 посещений на Фиолентовском шоссе. Стоимость проектных и строительных работ – 199 млн рублей, срок окончания строительства – декабрь 2023 года.

Лариса Петренко