В Гагаринском районе Севастополя устранили аварию на магистральном водоводе

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Работы по устранению аварии на магистральном водоводе завершились к 18:00, сообщили в пресс-службе Правительства города. Сотрудники «Водоканала» оперативно заменили 6 метров чугунной трубы, которая эксплуатируется порядка 50 лет.На данный момент началось восстановление схемы водоснабжения и заполнение системы, после чего водоснабжение будет полностью восстановлено.Напомним, сегодня утром из-за аварии на магистральном водопроводе было временное ограничение подачи воды на нескольких улицах Гагаринского района.Водоканал осуществлял подвоз воды в район отключения на протяжении всего времени производства работ, 5 автоцистерн курсировали по району, объявления о подвозе размещались в соцсетях, группах, в СМИ, на сайте предприятия.