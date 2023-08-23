В Германии повар приготовил шаурму из арбуза: раскрываем рецепт, покоривший немцев

Повар Хани Алхай из Ольденбурга (Нижняя Саксония) придумал сладкую шаурму — главным ингредиентом его блюда стало не мясо, а арбуз. Об этом сообщает издание Bild.

В состав необычной шаурмы входят овечий сыр, зерна граната, свежая малина, экзотический соус из фиников и бананов, а также мята. Она, по словам Алхая, придает блюду необходимую остроту. Все это подается в свежеиспеченном лаваше с картофелем фри, который также поливается финиковым соусом.

«Как только я узнал, что арбузы теперь выращивают и в Германии, у меня сразу же возникла идея о сладкой шаурме. Изменение климата в этом случае сыграло на руку. [В Германии] появляется все больше экзотических фруктов, я покупаю их у местных фермеров»,— объясняет Алхай.

Поначалу посетители были настроены к арбузной шаурме скептически, но постепенно она стала хитом в закусочной повара. Хани этому нисколько не удивился, ведь на Востоке, откуда он родом, люди давно едят ягоду вприкуску с овечьим сыром и свежим хлебом.

Хани Альхай прославился в 2015 году благодаря картофельному кебабу, который также покорил немцев. Свое кулинарное изобретение повар официально запатентовал.