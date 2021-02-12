В горах Крыма ожидается ветер до 40 м/с в ближайшие сутки

Скорость ветра в горной местности Крыма может достичь 40 м/с в ближайшие сутки, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Крыму ожидается аномальное похолодание до 13 градусов мороза «Ожидается очень сильный северо-западный ветер 25-30 м/с, на Южном берегу Крыма до 33 м/с, в горах 35-40 м/с», – уточнили в МЧС.

Ранее в Крыму сообщили о приближающемся аномальном похолодании. Температура воздуха с 13 по 18 февраля опустится до 13 градусов мороза ночью и пяти градусов мороза днем. Ожидается дождь, переходящий в снег, метель и гололедица.