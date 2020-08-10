В горах Крыма оказали помощь заблудившимся туристам из Новороссийска

Крымские спасатели оказали помощь троим путешественникам, потерявшимся в Бахчисарайском районе, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В горно-лесной зоне Крыма потерялись двое мужчин Компания из Новороссийска заблудилась в районе села Соколиного и пещеры Данильча-Коба накануне вечером.

Спасатели, выехавшие на место происшествия, достаточно быстро нашли потерявшуюся группу благодаря тому, что у молодых людей была мобильная связь. Их обнаружили в районе скалы Серт-Кая, после чего туристы были эвакуированы спасателями на служебном автомобиле в село Соколиное.