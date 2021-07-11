В горах Крыма спасатели нашли группу заблудившихся туристов

В Центр управления в кризисных ситуациях 10 июля в 21:00 поступило сообщение о том, что на горе Караул-Оба ГО Судак заблудилась группа людей, самостоятельно спуститься не могут. Двум юным туристам потребовалась помощь спасателей у побережья Большой Ялты

Было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым, сообщает пресс-служба Управления. Спасателям удалось обнаружить пострадавших и сопроводить их в безопасное место.

Спасены три человека, из них один ребенок.