В горах Крыма у туриста началась аллергическая реакция на укус насекомого

Спасатели Крыма эвакуировали с горы Бойко туриста, у которого после укуса насекомого началась аллергическая реакция, передает пресс-служба ведомства.

В крымских горах за выходные спасли шестерых девушек Инцидент произошел в горах Бахчисарайског района с 38-леьним мужчиной. Пострадавший утверждает, что его укусил шершень.

«У туриста с собой были антигистаминные лекарства, которые он своевременно принял. Однако самостоятельно передвигаться он не смог и, опасаясь осложнений, обратился к спасателям», — уточнили в ведомстве.