В горах под Алуштой заблудился турист из Смоленска

В горах на Южном берегу Крыма заблудился турист из Смоленска, передает пресс-служба крымского МЧС.

На диком пляже в Балаклаве спасли туриста Накануне молодой человек решил совершить самостоятельное ночное восхождение на самую высокую вершину плато Чатыр-Даг – гору Эклизи-Бурун. Во время спуска он свернул с тропы и заблудился. Фонаря с собой у него не оказалось, а связь сильно «хромала».

Спасатели прибыли к историку Ак-Су и продолжили поиск на мотовездеходе. Спустя час пострадавший был обнаружен в районе поляны Казак-Алан.