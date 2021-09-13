В горах под Судаком женщина потеряла сознание

В горах под Судаком женщина потерял сознание и ей оказали помощь спасатели, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Крыму мужчину унесло в море после того, как перевернулся его гидроцикл Инцидент произошел накануне днем в районе горы Караул-Оба. Сотрудники МЧС, прибывшие на помощь, оказали женщине первую неотложную помощь, а затем эвакуировали к машине скорой помощи.

Вторая поисково-спасательная операция произошла в Бахчисарайском районе. Ночью в горно-лесной местности в районе горы Бойко помощь понадобилась двум севастопольцам, которые хотели побывать в Храме Христа Спасителя, однако не рассчитали свои силы и заблудились в темноте. Спасательная операция длилась более четырех часов.