В горах под Судаком опрокинулся внедорожник с туристами

В горах под Судаком водитель внедорожника не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся, передает пресс-служба МВД по республике.

В Крыму перебегавший дорогу ребенок попал под колеса автомобиля Согласно предварительным данным, 27-летний водитель, оказывающий туристам услуги по организации экстремальных поездок на внедорожнике УАЗ, не справил с управлением и допустил опрокидывание ТС. Инцидент произошел в районе мыса Меганом.

В результате аварии пассажиры выпали из автомобиля. Одна из женщин получила переломы.