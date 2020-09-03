В горах под Судаком опрокинулся внедорожник с туристами

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В горах под Судаком водитель внедорожника не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся, передает пресс-служба МВД по республике.

В Крыму перебегавший дорогу ребенок попал под колеса автомобиля Согласно предварительным данным, 27-летний водитель, оказывающий туристам услуги по организации экстремальных поездок на внедорожнике УАЗ, не справил с управлением и допустил опрокидывание ТС. Инцидент произошел в районе мыса Меганом.

В результате аварии пассажиры выпали из автомобиля. Одна из женщин получила переломы. 

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