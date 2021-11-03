В горах под Судаком спасатели оказали помощь заблудившейся туристке

В районе горы Алчак-Кая в Судаке туристка сбилась с пути и оказалась на опасном участке склона. Ей на помощь пришли спасатели, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

На мысе Фиолент в Севастополе с высоты сорвался мужчина Инцидент произошел во вторник вечером. Женщина не смогла самостоятельно спуститься в безопасное место. Спасатели обнаружили пострадавшую и спустили ее в безопасное место.

«С соблюдением мер безопасности, используя альпинистское снаряжение, ее спустили в безопасное место. В медицинской помощи женщина не нуждалась», — рассказали в ведомстве.