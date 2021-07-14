В горхозе Севастополя решили, кто будет бороться с амброзией

В соцсетях жители Севастополя продолжают сообщать о новых очагах распространения амброзии. В Департаменте городского хозяйства, так же через соцсети, рассказали об активизации борьбы с этим вредным растением-аллергеном и сообщили, кто отвечает за уничтожение очагов на той или иной территории.

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Так, на странице Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя в Инстаграме разъясняется, что за придомовые территории отвечают управляющие компании, за пешеходные зоны и общественные пространства – администрации муниципальных округов.

«Такие объекты, как: парк Победы, парк Учкуевка, парк им. Анны Ахматовой, парк 60-летия СССР, парк им. Марии Байды, парк на ул. Николая Музыки, сквер Студенческий, сквер Севастопольских курсантов, сквер им. Василия Бузина, территория у памятника Солдату и Матросу, центральное кольцо – закреплены за ГБУ «Парки и скверы» – уточнили на странице департамента, опубликовав телефоны всех ответственных организаций.

Приводим из здесь:

Единая служба по вопросам ЖКХ: 1563 (со стационарного телефона), +7 8692 254-32-38 (с мобильного телефона)

Телефоны государственных управляющих компаний:

ГУП «УК Инкерман»: +7 978 822-00-81, +7 978 201-52-87

ГУП «УК Север»: +7 978 986-31-01, +7 8692 71-46-81

ООО «УК Балаклавского района»: +7 978 828-72-58, +7 978 143-22-91

ООО «УК»: +7 978 607-05-53

ГУП «УК Гагаринского района-2»: +7 978 256-82-38, +7 8692 41-66-10

ГУП «УК Стрелецкая бухта»: +7 978 876-85-24, +7 978 720-44-96, +7 8692 24-02-96

ГБУ «Госжилфонд»: +7 978 141-17-13

ГУП «УК Нахимовского района»: +7 978 039-95-15, +7 978 141-17-13, +7 8692 49-63-85, +7 8692 44-40-66

ООО «УК Гагаринского района -1»: +7 978 569-05-76, +7 978 876-85-24, +7 988 364-93-33

ООО «УК Центр»: +7 978 141-80-35, +7 8692 55-20-29

Контактные телефоны администраций внутригородских муниципальных образований:

Андреевский муниципальный округ: 73-32-62

Балаклавский муниципальный округ: 63-00-85

Верхнесадовский муниципальный округ: 72-95-94

Гагаринский муниципальный округ: 42-39-11

Инкерман: 72-23-90

Качинский муниципальный округ: 73-41-32

Ленинский муниципальный округ: 55-97-12

Нахимовский муниципальный округ: 40-45-14

Орлиновский муниципальный округ: 63-42-80

Терновский муниципальный округ: 63-96-49

ГБУ «Парки и скверы»: 8(8692) 77-75-47.

О не выкошенной амброзии чиновникам горхоза можно сообщить и через соцсети, разместив комментарий ЗДЕСЬ, под постом о борьбе с сорняком.

Лариса Петренко