В городе Саки пожилая женщина угодила под колеса автомобиля

Водитель легкого авто сбил пожилую женщину в городе Саки, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на отдел пропаганды республиканского управления ГИБДД.

ДТП с участием легкого авто и маршрутки произошло в Симферополе Авария произошла накануне вечером. Согласно предварительной информации, женщина неожиданно вышла на проезжую часть и угодила под машину.

«В 20:05 водитель автомобиля Peugeot Partner допустил наезд на пешехода, женщину 1950 года рождения, которая внезапно вышла на проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — рассказали в Госавтоинспекции.