В городе Саки пострадали два человека в ДТП

В городе Саки произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Полицейский мотоцикл сбил шестилетнюю девочку в Балаклаве Авария произошла в четверг утром на улице Симферопольская.

«Водитель автомобиля Dacia Logan совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с автомобилем Nissan, который двигался в направлении Симферополя. После чего автомобиль Nissan столкнулся с Renault Logan, который двигался во встречном направлении», – уточнили в пресс-службе.