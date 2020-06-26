В Госдуме оценили заявление Киева о голосовании по поправкам в Крыму

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT призыв МИД Украины к международным партнёрам усилить антироссийские санкции из-за голосования по поправкам к Конституции России в Крыму.

РИА Новости

«Это фантомные боли киевского режима. На Украине напрасно считают Крым своим. Жители полуострова сделали однозначный выбор в пользу России на общенациональном референдуме. Поэтому, после того, как Крым вошёл в состав России, жители Крыма приобрели российское гражданство и все права, гарантированные конституцией, в том числе, избирательные права», — считает Морозов.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.