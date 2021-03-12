В Госдуме поддержали введение новых методов определения нуждаемости

Исполнительная власть намерена отделить граждан, которые якобы нуждаются в пособиях, от тех, кто действительно может рассчитывать на дополнительные меры поддержки со стороны государства. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, комментируя предложение Минтруда ограничить пособия детям от 3 до 7 лет в подозрительно бедных семьях.

ЯРОСЛАВ НИЛОВ, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов: «У нас порядка 20 миллионов граждан, кто живет за чертой бедности. Очевидно, что эта цифра включает в себя в том числе тех граждан, которые якобы живут за чертой бедности, но реально это не так. Например, у них есть доход, который не официальный. У них есть имущество, которое сдаётся в аренду неофициально. И тем самым они с одной стороны получают доход, с другой стороны – официального дохода не имея, подпадают под определения граждан, живущих за чертой бедности».

Депутат подчеркнул, что адресность – это один из основополагающих принципов социальной политики, которым обязательно нужно руководствоваться при предоставлении дополнительных мер поддержки. Это позволит помогать тем, кто действительно в этом нуждается.