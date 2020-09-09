В Госдуме прокомментировали ситуацию с водой в Крыму

Депутат Госдумы от РК Светлана Савченко заявила, что проблема обеспечения полуострова водой стоит остро, но произошедшее — не катастрофа, передают «РИА Новости (Крым)».

Проценко рассказала, что делать, если в городе ухудшится ситуация с водой Депутат отметила, что водная проблема появилась в Крыму в 2014 году. Украина, по ее мнению, повела себя «бесчеловечно» перекрыв Северо-крымский канал.

«И сегодня, хотя проблема с водой остается достаточно сложной, крымчане не жалеют. Я это говорю совершенно ответственно, потому что встречалась со многими людьми. Мы не жалеем, что вернулись на Родину, в Россию, даже если нам не очень легко в плане обеспечения водой», – отметила парламентарий.