В Херсонесе покажут археологические находки из зоны строительства «Тавриды»

В музее заповеднике «Херсонес-Таврический» покажут предметы, найденные археологами в 2018-2021 годах при раскопках в зоне строительства трассы «Таврида», передает пресс-служба музея.

Учёные нашли сохранившийся череп гигантской гиены в пещере «Таврида» «На выставке можно будет увидеть предметы из могильников Фронтовое-3 и Киль-Дере-1, датированные второй половиной I – началом V века: керамику, стеклянные сосуды, ювелирные украшения и надгробные стелы с ликами «варваров», а также находки из Южного пригорода Херсонеса, относящиеся к периоду римского присутствия и эпохе нахождения Херсонеса в составе Византийской империи», – говорится в сообщении.

Выставка откроется в малом зале Античной экспозиции музея-заповедника 26 сентября и будет работать там до 22 ноября этого года.