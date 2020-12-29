В Херсонесе построят Международный археологический центр

Международный археологический центр собираются построить на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Создать новый объект поручил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующий документ вышел в 2019 году по результатам встречи лидера страны с общественностью.

Центр должен стать новым структурным подразделением музея. В «Херсонесе» надеются, что этот объект позволит археологам со всей страны реализовать свои научные амбиции и создаст возможности для новых диалогов, научных конференций, интересных публикаций и открытий.

«Уже сегодня разработана концепция и структура будущего археологического центра, продумывается его научное наполнение, формы финансирования, партнерские связи и хозяйственная составляющая. Археологический центр будет построен в непосредственной близости к основному музейному комплексу Херсонеса Таврического. Он войдет в состав будущего историко-археологического парка наравне с музейными и выставочными комплексами, рекреационными пространствами и концертными площадками», – отмечено в публикации пресс-службы «Херсонеса Таврического».