В «Херсонесе Таврическом» монтируют металлоконструкции

Фото: ForPost

Громоздкие металлические конструкции, которые появляются в непосредственной близости от древнего городища на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», озадачили севастопольцев. Об этом пишет новостной портал ForPost – фотографии с подтверждением этого факта оказались в распоряжении редакции интернет-СМИ.

Автор кадров также задавался вопросами, откуда взялись эти конструкции и как они скажутся на сохранности исторических объектов, расположенных поблизости.

Новые элементы, возникшие на территории музея-заповедника, прокомментировала первый заместитель директора Татьяна Сарапулкина. По её словам, работы проводятся в рамках проекта благоустройства.

«На фото представлены элементы будущей смотровой площадки. Проект, в рамках которого выполняются работы, и раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия согласованы Министерством культуры Российской Федерации и имеют положительное заключение историко-культурной экспертизы», — уточнила Татьяна Сарапулкина.

К слову, это не первое решение, связанное с благоустройством территории музея, которое вызвало неоднозначную реакцию у севастопольцев. Недавно в соцсетях уже обсуждали госзакупку для учреждения с начальной стоимостью 2 389 442 рубля.

Визуализация проекта из документов, опубликованных на портале государственных закупок

На эти деньги собирались заказать восемь букв по полтора метра каждая, которые бы вместе составляли слово «ХЕРСОНЕС». Внимание людей особенно заинтересовала средняя стоимость одного символа – исходя из общей суммы контракта, вместе изготовлением, доставкой и установкой максимально возможная цена была бы почти 300 тысяч рублей.

По данным портала госзакупок, победило ООО «Комплексные решения». Предприятие согласилось сделать работу за самую низкую цену — 1 653 052 рубля. Таким образом, стоимость одной буквы снизилась примерно до 200 тысяч рублей. В соответствии с условиям контракта, надпись должны установить не позднее 10 декабря 2020 года.