В «Херсонесе Таврическом» открылась выставка, посвящённая крепости Чембало

В Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открылась выставка, на которой представлены находки, обнаруженные на территории крепости Чембало. С её уникальной экспозицией имеют возможность ознакомиться желающие жители и гости Севастополя.

Генуэзская крепость Чембало, возведённая на восточном берегу Балаклавской бухты, стала немым свидетелем многих исторических событий. Сооружённый в XIV веке форт защищал не только местных жителей, но и несметные богатства транзитных торговцев. Здесь всевозможные товары грузились на сотни судов. Удивительная архитектура Чембало привлекала внимание путешественников на протяжении веков, однако полноценные археологические исследования начались здесь сравнительно недавно.

НАТАЛЬЯ ГИНЬКУТ, куратор выставки, учёный секретарь музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «Лишь только уже в девяностые годы после того, как была открыта Балаклава, зашли туда археологи плотными археологическими исследованиями, ежегодными, с большой площадью, с открытием объектов».

За последние двадцать лет на территории крепости открыто более двух десятков археологических объектов. Это храмы, башни, жилые помещения. Получен богатый материал, открывающий страницы государственного устройства и управления, военного дела Чембало, дающий представление о повседневной жизни обитателей крепости.

ЕЛЕНА МОРОЗОВА, директор музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «Все те предметы, которые вы можете видеть, а их более двухсот, это те предметы, которые впервые вышли на свет из наших запасников и будут демонстрироваться в течение месяца для севастопольцев и гостей нашего города».

Фрагменты архитектурного декора консульского замка, детали вооружения, монеты и эпиграфические памятники, посуда, ювелирные украшения, артефакты, говорящие о жизни крепости. Всё это представлено в развёрнутой экспозиции. Отдельного интереса, который связан с православным поселением, достойна фреска с изображением Богоматери Одигитрии. Пока невозможно точно определить из какого она храма, но, согласно данным археологов, фреска была спрятана немногим позднее османского нашествия, после 1475 года.

НАТАЛЬЯ ГИНЬКУТ, куратор выставки, учёный секретарь музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «Палеологовская роспись, достаточно ранняя, первой половины XIVстолетия, в хорошей сохранности. Таких памятников в Крыму после Великой Отечественной войны – единицы. Просто единицы! И здесь мы прекрасно видим Богоматерь, неплохо сохранившуюся и всю технику византийской росписи. Она тоже здесь представлена».

Экспозиция, получившая название «Под сенью креста святого Георгия. Крепость Чембало по археологическим данным» развёрнута в малом зале Византийской экспозиции музея-заповедника «Херсонес Таврический». Посетить её можно до 30 июня ежедневно с 9 до 19 часов.

Максим Давыдов, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»