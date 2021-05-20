В Ялте два школьника избили туриста и отобрали у него телефон

В Ялте два школьника напали на туриста и ограбили его, передает пресс-служба МВД по республике.

В Севастополе мужчина напал с ножом на пожарных и отправился в психбольницу Инцидент произошел ночью на одной из центральных улиц курорта. Подростки встретили нетрезвого мужчину и представились сиротами. Он отдал детям небольшую сумму, после чего подростки продолжили преследовать его на улице.

«В ходе дальнейшего разговора группа несовершеннолетних спровоцировала с потерпевшим конфликт. В результате школьники нанесли мужчине несколько ударов, вырвали сумку с мобильным телефоном и денежными средствами, после чего убежали», – уточнили в сообщении.