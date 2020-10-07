В Ялте горела крыша санатория Минобороны – никто не пострадал

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В Ялте горел санаторий отечественного Министерства обороны – побороть пожар удалось благодаря слаженным действиям городских спасателей. По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Крым, сообщение о возгорании поступило в 6:15, утром 7 октября. Уже прибыв на место, специалисты выяснили – возгорание обшивки произошло между восьмым этажом и кровлей.

АНДРЕЙ ПАВЛЮЧЕНКО, начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Крыму: «Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. По предварительным данным, в санатории находилось 300 человек. Благодаря оперативному прибытию сотрудников федеральной противопожарной службы, удалось избежать гибель и травмирование людей».

Точную причину возгорания установят позже в результате ведомственной проверки. В ликвидации пожара принимали участие 74 человека и 26 единиц техники. От Главного управления МЧС России по Крыму – 53 человека личного состава и 14 единиц техники.