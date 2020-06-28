Его начнут сразу же после отмены режима повышенной готовности

Фото: Администрация Ялты

В Ялте готовят пляжи, отели и рестораны к курортному сезону, его начнут сразу же после отмены режима повышенной готовности. Об этом сообщил глава администрации города Иван Имгрунт, передаёт пресс-служба местной администрации.

— Мы понимаем, что если сейчас будем чётко исполнять указы главы Крыма, у нас будет хороший курортный сезон. Мы активно готовим наши пляжи, санатории, отели, рестораны, кафе, набережную, активно проводим озеленение.

К тому же сейчас, когда людей на улицах города совсем мало, проводить эти работы гораздо легче.

Как Крым.News сообщал ранее, плюс 10 новых случаев заражения COVID-19 выявили в республике, такие данные за истекшие сутки. Таким образом, всего по состоянию на утро 29 апреля в Крыму 89 выявленных случаев коронавируса, выздоровел 31 человек, к концу этой недели ожидается выписка еще пятнадцати.