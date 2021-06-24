В Ялте крокодилы во время потопа попали в привычную среду обитания — власти

Глава администрации Ялты Янина Павленко отметила, что сотрудники ялтинского крокодиляриума во время потопа не эвакуировали крокодилов, для которых сильные осадки создали естественную среду обитания, передает Крыминформ.

В Ялте продолжаются поиски унесенной селевым потоком женщины Она напомнила, что в крокодиляриуме находилось 70 крокодилов. В местах их содержания ограда установлена не на всю высоту помещения, и когда вода поднялась выше ограждения, крокодилы попали в свою естественную среду обитания.

«В частности, это нильские крокодилы, для которых ил, теплая вода и жара – это их привычные условия. Наверное, в тот момент они почувствовали радость и облегчение – хоть кто-то в этом городе в это сложное время. Ребята спасли, эвакуировали 35 крокодилов. Но 35 тех, для которых это привычная среда, остались здесь», — уточнила она.