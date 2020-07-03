В Ялте на курортный сезон введут частичный мораторий на строительство

В период курортного сезона в Ялте введут частичный мораторий на строительство. Об этом сообщил глава администрации города Иван Имгрунт.

— Мораторий на строительство будет введён усечено, поскольку строительная отрасль понесла большие убытки в период ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Поэтому мораторий в основном будет касаться строительных объектов, которые примыкают к береговой линии, — рассказал Имгрунт и добавил, что в основном ограничения будут касаться работы во вторую смену.

Вместе с тем градоначальник подчеркнул, что на объектах ФЦП работы в курортный сезон останавливаться не будут.

— У нас есть стадион «Авангард», где порядка миллиарда рублей вложено в строительство. И сейчас мы ведём переговоры с подрядчиком о работе на объекте в три смены, — отметил глава администрации Ялты и добавил, что основные общестроительные работы должны быть завершены к декабрю, а в первом квартале будущего года стадион должен быть сдан.