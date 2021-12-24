В Ялте на смену снегу идут дожди — Янина Павленко

Сильные ветры и дожди идут на смену снегопадам в Ялте. Такой информацией поделилась в соцсетях глава горадминистрации Янина Павленко.

В Ялте объявили внеплановый выходной в садах и школах из-за непогоды «Сегодня ждем оттепель, но при этом усиление ветра и дождь со снегом. В связи с такими непростыми погодными условиями существует высокий риск прекращения работы общественного транспорта в ближайшие часы. Прошу работодателей отпустить сотрудников. Сокращаем учебный процесс – отпускаем детей по домам», — написала глава Ялты.

Она подчеркнула, что снегопад еще не покинул город, поэтому специалисты продолжают расчищать курорт от снега. Всего на улицах города работают 319 человек, девять единиц техники и машины «Крымавтодора».