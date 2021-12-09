В Ялте неизвестный водитель сбил ветерана ВОВ и скрылся

В Ялте неизвестный водитель сбил 95-летнего ветерана ВОВ и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале.

В Крыму скончался последний Герой СССР, который проживал в регионе «Очень хочется посмотреть этому «герою» или «героине» в глаза. Шокировало видео, на котором снято, как машина сбивает в Ялте пожилого мужчину. И что самое ужасное – водитель покинул место происшествия. Не вышел, не извинился, не уточнил состояние», – написала Павленко.

Она подчеркнула, что пострадавший мужчина — это почетный гражданин города, ветеран ВОВ. Павленко также в своем сообщении призвала ялтинцев помочь найти виновника ДТП.