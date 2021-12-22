В Ялте объявили внеплановый выходной в садах и школах из-за непогоды

В ялтинских школах и детсадах 23 декабря объявлено внеплановым выходным днем. Такой информацией поделилась глава горадминистрации Янина Павленко в своем Telegram-канале.

В Ялте сняли с маршрутов более 10 автобусных рейсов из-за непогоды «В связи со сложными погодными условиями образовательный процесс во всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Ялты приостанавливается на один день – 23 декабря. Решение принято штабом ЧС», — сообщила Павленко.

Она также обратилась к работодателям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и отпустить сотрудников, которым не с кем оставить детей.