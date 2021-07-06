В Ялте оборудуют наземный пешеходный переход на месте подтопленной подземки

В центре Ялты оборудуют наземный пешеходный переход на месте подземного туннеля после потопа, поскольку им невозможно сейчас пользоваться, передает глава горадминистрации Янина Павленко.

В Ялте ночной ливень затопил несколько жилых домов, переходы и дороги «Поскольку подтопило переходы и здесь, в центральной части, людям приходится переходить через дорогу, в течение нескольких дней будет обустроен (наземный) пешеходный переход у площади Советской», – уточнила Павленко.

В конце июня ялтинские власти начали снимать ограничения, которые были введены на территории муниципалитета из-за режима ЧС.