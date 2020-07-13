В Ялте определились с местом строительства нового больничного комплекса

Место под строительство нового больничного комплекса окончательно определено в Ялте. Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

— На протяжении длительного времени мы рассматривали разные варианты строительства новых больничных корпусов, но в итоге остановили выбор на двух смежных участках площадью 9,5 га в районе улицы Халтурина, где в начале 2000-х годов начинала, а затем остановила строительство медицинского центра одна из турецких фирм, — цитирует Имгрунта отдел информационной политики администрации Ялты.

По словам Имгрунта, с арендаторами этой территории были проведены переговоры на уровне Главы Республики, и они выразили готовность расторгнуть договор в добровольном порядке при выделении им в качестве компенсации другого участка, о чем есть соответствующее поручение Сергея Аксенова.

Со своей стороны заместитель главы администрации Ялты Ирина Романец обратила внимание, что инициатором строительства нового лечебного учреждения, оборудованного с использованием самых современных технологий, стало Федеральное медико-биологическое агентство, которое будет выступать и заказчиком работ.

— В настоящее время Министерство имущественных и земельных отношений Крыма занимается формированием этих земельных участков для последующей передаче ФМБА», — заверила она и добавила, что в планах агентства также возведение и оборудование новых амбулаторно-поликлинических корпусов в Алупке и Гурзуфе.