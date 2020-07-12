В Ялте отменили концерт участников первой антишколы форума «Таврида»

Фото: Пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Запланированный на сегодня в Ялте концерт участников первой смены (антишколы) форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" отменен. Об этом "РГ" сообщили в отделе информационной политики администрации Ялты.

В ведомстве отметили, что об отмене мероприятия городскую администрацию уведомили его организаторы. Причиной отмены концерта в городской администрации назвали действующий в Крыму запрет на проведение массовых мероприятий.

— Организаторы приносят свои извинения за предоставленные неудобства, — отметили в отделе информполитики Ялтинской администрации.

Как сообщалось ранее, в воскресенье 12 июля в Ялте на площади имени Ленина рядом с круглым фонтаном в 18.00 должен был начаться концерт молодых артистов разных творческих индустрий. Организаторы подчеркивали, что мероприятие пройдет с соблюдением необходимых мер безопасности: масочного режима и принципа социального дистанцирования.

Напомним, 10 июля в бухте Капсель в Судаке торжественно открыли форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида". В этом году на "Тавриде" планируют провести 10 творческих антишкол — так организаторы назвали формат интерактивных смен. Их посвятят моде и визуальным искусствам, литературе и медиа, музыкальным направлениям, народной культуре, театру и кино, дизайну и архитектуре.

Арт-кластер "Таврида" — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства.

Арт-кластер входит в федеральный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование" и включает в себя форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", фестиваль фестивалей "Таврида — АРТ" и образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида", который начнет работу в 2022 году. Организатор проекта — автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.