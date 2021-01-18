В Ялте отменили традиционное крещенское омовение в море

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе отменено традиционное крещенское омовение в море. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

В Крыму организуют 46 мест для массового омовения на Крещение «Это мероприятие традиционно собирает огромное количество людей, принято совместное решение – в этом году его не проводить», — уточнила она.

Главврач филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Крыму Александр Калинин также рекомендовал в этом году воздержаться от крещенским купаний.