В Ялте пьяный участник ДТП угрожал врачам «скорой помощи»

В Ялте пьяный участник ДТП угрожал сотрудникам бригады «скорой помощи», передает пресс-служба главка Росгвардии по Крыму и Севастополю.

В Крыму автомойщик угнал автомобиль клиентки и стал участником ДТП Пострадавший с признаками алкогольного опьянения, которому оказывали помощь после ДТП, услышав о необходимости госпитализации, повел себя агрессивно.

«Он стал угрожать сотрудникам «скорой помощи». Медицинский персонал воспользовался «тревожной» кнопкой вызова Росгвардии, которой оборудован их служебный автомобиль», – уточнили в сообщении.