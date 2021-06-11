В Ялте планируют осенью начать реконструкцию центральной площади города

Власти Ялты намерены приступить к реконструкции площади Советской уже осенью. Такое сообщение опубликовала в соцсетях глава горадминистрации Янина Павленко.

Более 250 тысяч человек отдохнули в Ялте на майские праздники «Летом должны выйти на экспертизу, осенью – приступить к работам. Ключевые вопросы обговорили сегодня с заместителями, руководителями департамента ЖКХ и коммунальных предприятий города, архитекторами, проектировщиками», – уточнила она.

Павленко также отметила, что необходимо сохранить «целостный ансамбль и шарм, который имеет площадь».