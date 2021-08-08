В Ялте появится копия знаменитой стелы с названием города и изображением чайки. Оригинал был возведён в конце 1960-х годов в честь завершения строительства трассы по направлению в Севастополь. Новый арт-объект появится на въезде в Ялту со стороны Алушты.

Мэр города Янина Павленко на своей странице в Facebook написала, цитата:

«Встречать гостей и радовать жителей скоро будет впечатляющая въездная группа. Монтаж монолитной композиции – всеми любимая и узнаваемая стела Ялта с чайкой – идет полным ходом. Уже собран каркас-форма, в неё залит бетон. Как только композиция застынет – будет установлена на подготовленную площадку. Далее – подсветка. Рассматриваем несколько вариантов».

Работы обещают завершить ко Дню города, который в этом году Ялта отметит 14 августа.