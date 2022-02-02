В Ялте полицейские спасли мужчину от переохлаждения

Сотрудники патрульно-постовой службы спасли мужчину в Ялте, которому стало плохо на улице, передает пресс-служба крымского главка МВД.

Жительницу Севастополя будут судить за жестокое обращение со своими детьми Правоохранители обратили внимание на неподвижного мужчину в районе автомокзала. На улице было холодно, а он был одет в легкую одежду.

«Самостоятельно передвигаться и разговаривать он не мог. Очевидцы рассказали, что он здесь находится уже более пяти часов. Так как время стоило жизни, нами было принято решение доставить его в больницу самостоятельно на служебном автомобиле», — рассказали правоохранители.